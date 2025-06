Metastasio In compagnia Ecco la nuova stagione da vivere nei teatri Tanti giovani sul palco

Preparati a vivere un’emozionante stagione teatrale con Metastasio in compagnia! La rinnovata programmazione 2025/2026 invita giovani talenti e attori affermati a condividere il palco, creando un’atmosfera di pura magia tra scena e platea. Un percorso che rende l’arte accessibile e coinvolgente per tutti, celebrando l’unione e la passione che solo il teatro può trasmettere. La stagione ti aspetta: entra anche tu in questa meravigliosa compagnia!

Si intitola In compagnia la stagione 20252026 del Metastasio e, richiamando le note compagnie teatrali, pone l’accento sull’unione tra palcoscenico e platea, attori e spettatori che si ritrovano, in compagnia appunto, nell’atmosfera magica che solo il teatro regala. Una stagione pensata con l’obiettivo di rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, presentata ieri dal direttore Massimiliano Civica e dal presidente Massimo Bressan (foto). Saranno 26 gli spettacoli in programma da ottobre ad aprile, fra Metastasio, Fabbricone e Magnolfi. Ampio lo spazio nelle produzioni ai giovani, con 95 lavoratori sotto i 35 anni tra artisti e tecnici e 35 autori under 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metastasio In compagnia. Ecco la nuova stagione da vivere nei teatri Tanti giovani sul palco

