Metamorpho | scopri il eroe di Superman!

metamorpho scopri il eroe di superman. L’attesa per il nuovo film di Superman si intensifica, con i fan pronti a vivere un’esperienza unica. La campagna promozionale si arricchisce di contenuti esclusivi, come un video dietro le quinte che svela dettagli sui personaggi e sulla narrazione. Con James Gunn alla guida, noto per aver rivisitato in modo innovativo i suoi progetti, le aspettative sono alle stelle: questo è solo l’inizio di una nuova era per DC Studios.

Superman: l’attore di Metamorpho Anthony Carrigan spiega perché James Gunn lo ha scelto per il DCU - Superman ha tutte le carte in regola per diventare un blockbuster indimenticabile. Sotto la direzione di James Gunn, noto per la sua brillante trilogia dei Guardiani della Galassia e il successo di The Suicide Squad, il film unisce elementi iconici: un amico peloso come Krypto il Supercane, un villain d’eccezione come Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, e una galleria di cattivi perfetti per il merchandising.

