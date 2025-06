Metalmeccanici | altre otto ore di mobilitazione

Il settore metalmeccanico si prepara a un'altra giornata di protesta, con otto ore di sciopero previste per il 20 giugno, proclamato dai principali sindacati confederali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. Questa mobilitazione sottolinea le crescenti tensioni e le richieste dei lavoratori, pronti a far sentire la propria voce per rivendicare migliori condizioni e diritti. La lotta continua, poiché il cambiamento richiede impegno e determinazione.

Il 20 giugno si fermeranno per 8 ore i lavoratori del settore metalmeccanico. Lo sciopero è stato proclamato dai tre sindacati confederali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.

