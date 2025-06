Messa all' aperto sulla spiaggia della Ritorna | la Cappellania scolastica si rimette in cammino

La spiaggetta della Ritorna, ad Ortona, si anima di spiritualità e comunità con la riapertura della cappellania scolastica, che inaugura il ciclo di celebrazioni eucaristiche all’aperto. Un’occasione unica per riconnettersi con la fede in un contesto naturale e suggestivo, rafforzando il legame tra scuola, spiritualità e comunità. La comunità scolastica e i fedeli si preparano a vivere momenti di riflessione e condivisione, in uno scenario che invita alla pace e alla preghiera.

Sarà la spiaggetta della Ritorna, ad Ortona, ad aprire il ciclo di celebrazioni dell'Eucaristia all'aperto organizzati dalla Cappellania scolastica della diocesi di Lanciano-Ortona. La comunità legata al mondo della scuola, dalla fine dell'anno scolastico, mette in pratica il percorso intrapreso.

