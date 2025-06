Messa all' aperto sulla spiaggia della Ritorna | la Cappellania scolastica si rimette in cammino

La spiaggetta della Ritorna, ad Ortona, si prepara a diventare il suggestivo palcoscenico di un momento speciale: la messa all’aperto organizzata dalla Cappellania scolastica della diocesi di Lanciano-Ortona. Un’occasione unica per la comunità educativa di riunirsi in un’atmosfera di spiritualità e condivisione, inaugurando così un ciclo di celebrazioni dell’Eucaristia all’aperto che unisce fede, natura e solidarietà. Un’iniziativa che promette di lasciare un segno duraturo nel cuore di tutti.

Sarà la spiaggetta della Ritorna, ad Ortona, ad aprire il ciclo di celebrazioni dell'Eucaristia all'aperto organizzati dalla Cappellania scolastica della diocesi di Lanciano-Ortona. La comunità legata al mondo della scuola, dalla fine dell'anno scolastico, mette in pratica il percorso intrapreso.

