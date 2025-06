Mercoledì 18 Caffè con Katia al bar Pluto di via Foresti

Vieni a condividere idee e ascoltare le esigenze della tua comunità nel cuore di Asti! Mercoledì 18 giugno, dalle 8 alle 9, il bar Pluto di via Foresti 35 ospiterà "Caffè con Katia", un'occasione unica per dialogare con la sindaca Tarasconi. Un momento di confronto e partecipazione, perché insieme possiamo costruire una città sempre più vicina ai cittadini. Non mancare!

