Mercato Roma Ezzalzouli il nome nuovo | Saelemaekers principale obiettivo

Il mercato della Roma si anima con nomi caldi e strategie mirate, tra cui spiccano Ezzalzouli e Saelemaekers, obiettivi prioritari per rinforzare le fasce. La filosofia di Gasperini, che valorizza il gioco sugli esterni, incide sulle mosse dei giallorossi, desiderosi di trovare profili in grado di elevare il livello della squadra. La caccia ai talenti prosegue con entusiasmo, perché la nuova Roma punta a scrivere un capitolo vincente.

Abbiamo spesso sottolineato come il gioco sulle fasce sia una delle peculiarità di Gian Piero Gasperini, che anche nell'ultima stagione con l'Atalanta ha dato decisamente i suoi frutti. Per questo motivo fin dall'annuncio del tecnico di Grugliasco, la Roma si starebbe muovendo sul mercato proprio in questa direzione, nel tentativo di trovare i migliori profili, che per caratteristiche si adattino alla perfezione alle richieste del nuovo allenatore. In questi giorni a tenere banco è stata la questione relativa al futuro di Angelino, che in caso di cessione libererebbe uno slot sulla corsia sinistra, con la Roma che per tutelarsi starebbe seguendo De Cuyper.

