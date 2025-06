Mercato Napoli tutto fatto per il rinnovo di Meret | adeguamento dell’ingaggio le cifre e tutti i dettagli

Il mercato del Napoli è ormai tutto pronto per il rinnovo di Alex Meret: un adeguamento dell’ingaggio che conferma la fiducia reciproca tra il portiere e il club partenopeo. Con cifre e dettagli definiti, l’annuncio ufficiale è imminente. La prossima settimana, Meret firmerà il nuovo contratto, proseguendo così la sua avventura con il Napoli. Un passo importante che rafforza il progetto e la volontà di consolidare la rosa vincente.

Mercato Napoli, ci siamo per il rinnovo di Alex Meret: adeguamento dell'ingaggio, le cifre e tutti i dettagli in casa partenopea Manca solo l'annuncio ufficiale: Alex Meret è pronto a proseguire la sua avventura con il Napoli. Il portiere friulano rinnoverà il contratto con il club partenopeo la prossima settimana, estendendo l'attuale accordo fino al .

In questa notizia si parla di: napoli - meret - mercato - rinnovo

