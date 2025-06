Mercato Napoli seconda offerta rifiutata | trattative alle strette

Il mercato di Napoli si scalda: la seconda offerta è stata respinta e le trattative si avvicinano a un punto critico. La società azzurra intensifica il pressing per assicurarsi nuovi acquisti, cercando di soddisfare le richieste di Antonio Conte, che ha ribadito le sue aspettative in vista della prossima stagione. Con l’attesa crescente, il futuro del club si gioca nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano con ansia sviluppi decisivi...

La seconda offerta posta dal Napoli non ha soddisfatto le richieste del club, ora la trattativa è alle strette e l'affare si complica Continua il pressing del Napoli per aggiudicarsi nuovi colpi in vista della prossima stagione. Manna in queste ore è al lavoro per soddisfare le richieste e soprattutto le premesse ribadite dalla società ad Antonio Conte. Il tecnico ha spiegato di come ha avuto rassicurazioni in vista del mercato, con l'attesa che ora cresce a dismisura per scoprire chi vestirà la maglia azzurra. Dopo aver – parzialmente perché ci saranno altri colpi – ricoperto il vuoto a centrocampo con l'arrivo di Kevin De Bruyne, ora il Napoli mira a rinforzare altri reparti fondamentali per realizzare una squadra ben strutturata.

