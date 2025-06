Mercato Milan Romano | Chiesa Vlahovic e… l’Al-Hilal su Theo Hernandez

Nel vivace universo del calcio internazionale, le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano svelano dettagli esclusivi su Chiesa e Vlahovic, due talenti che potrebbero accendere il mercato del Milan. Ma non finisce qui: si intrecciano anche le sorti di Theo Hernandez e il possibile interesse dell’Al Hilal. Scopriamo insieme tutte le novità e analisi approfondite direttamente dal celebre canale YouTube di Romano, per essere sempre aggiornati su questa emozionante sessione di calciomercato.

Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato di Chiesa e Vlahovic, giocatori accostati al Milan, e della situazione di Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Romano: “Chiesa, Vlahovic e… l’Al-Hilal su Theo Hernandez”

milan - romano - chiesa - vlahovic

