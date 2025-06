Mercato Milan rivoluzione sulla destra | una fascia e due obiettivi Ecco chi

Il mercato del Milan si infiamma: una vera e propria rivoluzione sulla destra è alle porte. Con un’unica fascia come obiettivo, i rossoneri sono pronti a sorprendere con due nomi di spicco nel mirino. Secondo Calciomercato.com, la strategia è chiara: potenziare al massimo questa corsia e puntare dritto a conquistare nuovi traguardi. Ma chi sono i candidati? Scopriamolo insieme.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan pensa a rafforzare la corsia di destra e i nomi sondati sono ben due.

Calciomercato Milan, l’idea di Tare per potenziare la fascia destra - Il Milan si muove con decisione sul calciomercato e il direttore sportivo Igli Tare ha un obiettivo chiaro: potenziare la fascia destra.

Come riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha presentato la prima offerta ufficiale da 15 milioni al Milan per Mike Maignan. Adesso il club inglese attende una risposta dai rossoneri entro il 10 Giugno, data della chiusura della finestra di mercato pre Mondi

Milan, a centrocampo è rivoluzione: Reijnders ieri, Musah oggi, Loftus Cheek domani - Loftus Cheek sembra essere il prossimo partente in Casa Milan.

