Mercato Juventus Romano detta le condizioni per quell’obiettivo in attacco | Il presidente di quel club non riconosce più l’accordo di prima e vuole 80 milioni di euro per lui!

Il mercato della Juventus si infiamma: Fabrizio Romano rivela le nuove condizioni del club portoghese per Viktor Gyokeres, con il presidente che chiede ben 80 milioni di euro. Un dettaglio che potrebbe cambiare le strategie di mercato bianconere e influenzare le prossime mosse in attacco. Ma quali sono le reali possibilità di un affare così oneroso? Approfondiamo tutto nel seguito.

Mercato Juventus, l’esperto di mercato Fabrizio Romano detta la nuova condizione espressa dal presidente di quel club: «Vuole 80 milioni!». Fabrizio Romano lo ha ammesso. Se il mercato Juventus vuole Viktor Gyokeres deve sborsare ben 80 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona. L’annuncio è arrivato sul suo canale You Tube. PAROLE – « Posso dirvi che rispetto alle chiamate di una settimana fa, la Juve ha fatto piĂą chiamate per essere informata sulla questione Viktor Gyokeres. Durante la settimana si è sviluppata una questione molto seria tra gli agenti di Gyokeres e lo Sporting. Il DS dello Sporting di un anno fa, Hugo Viana, aveva fatto degli accordi per lasciarlo partire a 60 milioni di euro piĂą 10 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Romano “detta le condizioni” per quell’obiettivo in attacco: «Il presidente di quel club non riconosce piĂą l’accordo di prima e vuole 80 milioni di euro per lui!»

In questa notizia si parla di: mercato - juventus - romano - detta

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

C'erano gli ultimi nodi da sciogliere legati all'affare De Bruyne, ma ora pare sia stato tutto definito. A dare la notizia, è stato l'esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, tramite i suoi canali social. Vai su Facebook

Mi sbaglierò ma il Napoli ha già vinto anche il prossimo scudetto; o se preferite, hanno già provveduto a perderlo Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Roma Fare previsioni a due mesi dal via del torneo è folle, lo so: ma lo tsunami che ha travolto Inter e Juventus, i Vai su X

Nuovo allenatore della Roma: per Gasperini manca l'accordo definitivo. Gli aggiornamenti; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Accordo Juve-Newcastle per Kelly: ecco formula e cifre. Visite forse a...; Juventus, Kalulu ha detto sì ai bianconeri: visite mediche mercoledì 21 agosto.

Roma, il primo acquisto di Gasperini arriva dalla Juventus: chi è Zelezny - Il primo acquisto del mercato estivo dei giallorossi è Radoslaw Zelezny, che arriva a parametro zero. Da calciomercato.com

Mercato Juventus, torna di moda l’obiettivo? Affare sfumato con il club di Serie A: cosa può succedere nelle prossime settimane - Affare sfumato col Como: le ultime novità sul futuro del calciatore accostato anche ai bianconeri La Juventus torna in corsa per Yeremay Hernandez? Da juventusnews24.com

Mercato Juve, alla Roma piacerebbe Soulé come trequartista - Come la cessione di Abraham per la Roma, anche quella di Soulé potrebbe diventare un’operazione di mercato molto importante per la Juventus. Segnala it.blastingnews.com