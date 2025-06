Mercato Juventus il Napoli non si ferma | pronto il super colpo in Serie A! Affare da oltre 50 milioni di euro Cosa manca per la chiusura

Mercato Juventus, il Napoli di De Laurentiis e Conte è scatenato: nel mirino un attaccante accostato anche ai bianconeri. Cosa filtra. Il Napoli di Antonio Conte è scatenato sul mercato. Negli ultimi due giorni il club di De Laurentiis ha annunciato le firme di De Bruyne e Marianucci e starebbe ora lavorando ad un altro super colpo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino degli azzurri sarebbe finito anche Ademola Lookman. La dirigenza del Napoli si sarebbe finora spinta fino a 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante nigeriano, l’Atalanta ne chiede 60. Anche il mercato Juventus è dunque avvisato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

