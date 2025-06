Mercato Juve scalpita per il ritorno in campo l’ex bianconero | le trattative per giocare in quella squadra sono in fase avanzata! Le ultimissime

Il mercato della Juventus si anima con l'ipotesi di un ritorno di Paul Pogba, che sta facendo impazzire i tifosi. Le trattative per portarlo in Ligue 1, al Monaco, sono ormai molto avanzate e potrebbero concretizzarsi a breve. L'interesse del club monegasco e le potenziali implicazioni di questa operazione rendono il futuro dell’ex bianconero più incerto che mai. Restate sintonizzati, perché potrebbe essere il colpo di scena che cambierà le carte in tavola.

Mercato Juve, si scalda la trattativa che potrebbe portare l’ex Juventus nel Principato: ecco a che punto siamo e cosa potrebbe succedere a breve. Paul Pogba potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Monaco. La conferma arriva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che svela anche alcuni dettagli della trattativa. In questi giorni l’ex centrocampista della Juventus, che lo scorso novembre aveva risolto il suo contratto che lo legava alla Vecchia Signora, si sta allenando negli Stati Uniti dove h ritrovato Dybala in attesa che vengano ultimati tutti i dettagli del suo trasferimento nel Principato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, scalpita per il ritorno in campo l’ex bianconero: le trattative per giocare in quella squadra sono in fase avanzata! Le ultimissime

