Mercato Juve l’obiettivo in attacco si libera? Non è nei piani dell’allenatore | ecco cosa potrebbe accadere in estate Novità

Il mercato della Juventus si anima con una buona notizia per i tifosi: un obiettivo in attacco potrebbe lasciare il PSG già questa estate. Goncalo Ramos, ritenuto non più strategico da Luis Enrique, potrebbe aprire le porte a un nuovo capitolo in bianconero. La sessione estiva si prospetta calda, con nuovi movimenti e colpi di scena che potrebbero ridisegnare il volto dell’attacco juventino. Ecco cosa potrebbe succedere in estate, tra sorprese e opportunità.

Mercato Juve, l’obiettivo in attacco si libera già in questa sessione estiva: il punto sui movimenti dei bianconeri. Uno dei nomi accostati nelle ultime settimane al mercato Juve era quello di Goncalo Ramos, attaccante del PSG. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante non sarebbe nei piani dell’allenatore Luis Enrique e questo potrebbe facilitare una cessione nella prossima sessione estiva. PAROLE – «Goncalo Ramos non è più centrale nei piani di Luis Enrique e quindi potrebbe andarsene PSG nella sessione estiva di calciomercato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, l’obiettivo in attacco si libera? Non è nei piani dell’allenatore: ecco cosa potrebbe accadere in estate. Novità

In questa notizia si parla di: juve - mercato - obiettivo - attacco

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Mercato Juventus, #Romano “detta le condizioni” per quell’obiettivo in attacco: «Il presidente di quel club non riconosce più l’accordo di prima e vuole 80 milioni di euro per lui!» Vai su X

Il sogno della Juventus per l'attacco è Viktor Gyökeres Obiettivo concreto ma complesso - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-gyokeres-resta-il-sogno-per-l-attacco-obiettivo-concreto-ma-complesso-2112107 Vai su Facebook

Mercato Juventus, Romano detta le condizioni per lui!; Juve, 4 colpi per Tudor. Spunta Castro per l'attacco. E poi Balerdi, Frattesi e...; Juventus, rivoluzione in attacco: da Sesko e Hojlund ai profili alla Abraham, tutti gli obiettivi.

Juve, il mercato con Tudor - La conferma (con tanto di rinnovo di contratto fino al 2027) del tecnico croato permette ai bianconeri di iniziare a impostare le trattative di calciomercato secondo le sue indicazioni. Secondo gazzetta.it

Calciomercato Juve - Calciomercato Juve, così cambiano le mosse in attacco: tutti gli aggiornamenti su quello che sarà il nuovo bomber Quale sarà il nuovo attaccante della Juve? Si legge su juventusnews24.com

Calciomercato, le news di oggi: la Juve punta su Osimhen, Milan obiettivi Ardon Jashari e Javi Guerra - Ultime notizie del mercato in attesa della nuova stagione: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ... Da corriere.it