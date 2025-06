Mercato Juve il Mondiale per Club come rampa di lancio per riprendersi la Signora | due bianconeri a caccia della conferma

Il Mondiale per Club si presenta come un’occasione d’oro per la Juventus di risalire la china e riconquistare il proprio posto nel calcio europeo. Con la vetrina mondiale, alcuni bianconeri come Rugani e Kostic puntano a consolidare la propria posizione sotto la guida di Tudor, sperando di convincere società e tifosi di essere elementi fondamentali per il futuro della Signora. È un momento decisivo: il torneo potrebbe davvero essere il trampolino di ripresa tanto atteso.

nella rosa di Tudor. Il Mondiale per Club sarà una vetrina importante non solo per il club ma anche per alcuni componenti dell’attuale rosa di Tudor in vista di una possibile conferma per la prossima stagione. È il caso di Daniele Rugani e Filip Kostic che, come riportato stamattina da Tuttosport, dopo essere rientrati rispettivamente dai prestiti all’Ajax e al Fenerbahce puntano ora a strappare una conferma convincendo Tudor e la Juve negli Stati Uniti. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, il Mondiale per Club come rampa di lancio per riprendersi la Signora: due bianconeri a caccia della conferma

In questa notizia si parla di: club - mondiale - conferma - juve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Dopo #KoloMuani, arriva la conferma che anche #Conceicao parteciperà al Mondiale per club con la #Juventus E poi si vedrà... #Calciomercato Vai su X

Arriva la conferma della #Juventus: Randal Kolo Muani e Francisco Conceição saranno negli Stati Uniti con i bianconeri per la prima edizione del nuovo Mondiale per Club Vai su Facebook

Tudor: Juve, mi sento nel posto giusto. Yildiz? Bisogna tenerselo stretto; Mondiale per Club, quando gioca la Juve di Igor Tudor; Juve, i convocati per il Mondiale per Club: Bremer e Milik in lista, quanti giovani della Next Gen!.

Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio - La competizione al via negli Stati Uniti sarà un banco di prova fondamentale per molti giocatori, sopratutto per quelli rientrati dai prestiti: la lista completa ... Riporta tuttosport.com

Tudor-Juventus, il retroscena sui giocatori: hanno spinto per la conferma, anche privatamente - Sull'aereo che porterà la Juventus negli Stati Uniti per affrontare il Mondiale per Club, insieme ai 28 giocatori bianconeri salirà anche Igor. Secondo ilbianconero.com

Pagina 1 | Juve, i convocati per il Mondiale per Club: Bremer e Milik in lista, quanti giovani della Next Gen! - Il tecnico bianconero Igor Tudor ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla neonata competizione Fifa: l'elenco completo ... tuttosport.com scrive