Mercato Juve colpaccio dall’Inter? I bianconeri puntano quel nerazzurro | l’arrivo di Chivu può far saltare il banco Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con un colpo a sorpresa dall’Inter: i bianconeri puntano deciso su un talento nerazzurro, alimentando indiscrezioni e aspettative. L’eventuale arrivo di Chivu potrebbe scuotere gli equilibri, portando a sviluppi imprevedibili. Con Tudor confermato sulla panchina e nomi come Frattesi sul tavolo, il tam-tam di rumors promette di animare le prossime settimane. La domanda resta: sarà questa la mossa che cambierà tutto?

Mercato Juve, i bianconeri mettono nel mirino quel centrocampista dell'Inter: cosa c'è di vero sull'interesse per il nerazzurro. Il mercato Juve inizia a muoversi dopo aver confermato Igor Tudor sulla panchina bianconera. Tra i nomi accostati ai bianconeri a centrocampo c'è quello di Davide Frattesi che vuole prima capire quale sarà il suo ruolo con il nuovo mister dell' Inter Chivu. Per questo motivo, come riportato da Cilli a Sky Sport, resta un colpo difficile. PAROLE – «Un nome che piace a centrocampo ma che non è facile è quello di Frattesi che vuole capire quale sarà il suo ruolo all'Inter dopo l'arrivo di Chivu prima di prendere una decisione sul suo futuro».