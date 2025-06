Mercato Juve chi sale e chi scende per l’attacco | due nomi in pole per sostituire Vlahovic in caso di partenza Scenari stravolti

Il mercato della Juventus si infiamma: tra salite e discese, i nomi più caldi per l’attacco del futuro emergono con forza. Con Vlahovic sulla lista dei possibili partenti e scenari in continua evoluzione, due candidati si fanno largo come principali alternative. La sfida tra questi talenti potrebbe stravolgere gli equilibri bianconeri, aprendo nuovi orizzonti strategici che potrebbero cambiare le sorti della squadra. Scopriamo insieme chi sono e quali prospettive si delineano.

Mercato Juve, chi sale e chi scende per l’attacco del futuro: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Sarà rivoluzione in attacco per il mercato Juve. Ci sono tanti nomi accostati ai bianconeri, in primis quello di Viktor Gyokeres, bomber svedese dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sarebbe molta concorrenza sull’attaccante e per questo ci sarebbero delle alternative più accessibili. A partire da Victor Osimhen, Mateo Retegui dell’Atalanta ma anche Santiago Castro del Bologna, il cui nome sta crescendo sempre più. Restano sullo sfondo anche Gonçalo Ramos e lo svincolato Jonathan David che sta diventando sempre più complicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, chi sale e chi scende per l’attacco: due nomi in pole per sostituire Vlahovic in caso di partenza. Scenari stravolti

Come scrive gazzetta.it: La conferma (con tanto di rinnovo di contratto fino al 2027) del tecnico croato permette ai bianconeri di iniziare a impostare le trattative di calciomercato secondo le sue indicazioni.