Mercato in accelerazione | Juanlu Musah e Lucca nel mirino di Conte

Il mercato del Napoli accelera con determinazione, puntando a rinforzare la rosa e a evitare gli errori dello scorso anno. Juanlu, Musah e Lucca sono i nomi caldi sul taccuino di Conte, pronto a portare nuova energia alla squadra. La corsa alle stelle è già iniziata: scopriamo insieme quali strategie e colpi di scena aspettano i tifosi azzurri in questa fase cruciale.

Il Napoli accelera sul mercato e punta a non ripetere i ritardi della scorsa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato in accelerazione: Juanlu, Musah e Lucca nel mirino di Conte

In questa notizia si parla di: mercato - accelerazione - juanlu - musah

CdM - Juanlu-Napoli si può chiudere nelle prossime ore! C'è un dettaglio che riguarda il terzino spagnolo.

REPUBBLICA - Napoli, procede spedita la trattativa per Juanlu Sanchez, riflessioni sull'operazione Musah, tentazione Nunez - La Repubblica svela le ultime novità del mercato azzurro: "Cambiera` pure la tempistica: alcuni (non tutti) innes ... Lo riporta napolimagazine.com

SKY - Il Napoli punta Juanlu Sanchez e Musah, bloccato Lucca, ecco tutti i dettagli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha rivelato le ultime novità in casa Napoli a "Speciale Calciomercato": “Il Napoli non vuole arrivare in ritardo come accaduto la scorsa estate, ma vuole da ... Riporta napolimagazine.com

Napoli, niente aste per Juanlu e Musah: la situazione - Il Napoli non ha intenzione di fare aste per Juanlu Sanchez e Junus Musah: forte del sì di entrambi i giocatori ... Riporta gianlucadimarzio.com