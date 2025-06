Mercato Empoli | Gemmi tra acquisti e cessioni occhi su Goglichidze e Fazzini

Il mercato dell'Empoli si appresta a essere un vero e proprio campo di battaglia tra acquisti e cessioni, con occhi puntati su gemme come Goglichidze e Fazzini. Mentre si attendono le prime ufficialità , tra cui quella del nuovo mister Pagliuca prevista per lunedì, il direttore sportivo Roberto Gemmi dovrà dimostrare tutta la sua abilità nel costruire una rosa competitiva e valorizzare i talenti più richiesti. La sfida è aperta: chi farà la differenza?

In attesa delle prime ufficialità , a partire da quella di mister Pagliuca attesa per lunedì prossimo, quello che sta per cominciare sarà un mercato molto impegnativo per il direttore sportivo Roberto Gemmi, che dovrà essere bravo a trovare gli uomini giusti da mettere a disposizione del nuovo tecnico azzurro, ma anche a vendere i tanti ‘pezzi pregiati’, su cui si sono posati gli occhi di squadre di Serie A e non solo. Dopo Luca Marianucci, che ha appena firmato un quinquennale con il Napoli e portato nove milioni di euro nelle casse azzurre, un nome attorno al quale si è manifestato diverso interesse è quello di Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 ’pescato’ a gennaio 2023 nel proprio Paese per esordire quest’anno in Serie A alla quarta giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net