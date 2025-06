Memorial benefico A Cena con Mario e Mauro | sport e solidarietà a San Miniato

Unite sport e solidarietà per onorare due straordinarie figure che hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità di San Miniato. Torna il memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro", giunto alla sua sesta edizione, un appuntamento che trasforma il calcio e il padel in un’occasione di ricordo e generosità. Un evento imperdibile che dimostra come lo sport possa unire e fare del bene: perché ogni gesto conta e può cambiare vite.

Dal campo di calcio a quello di padel con un unico obiettivo: ricordare due indimenticati pilastri della società nel segno della solidarietà. Torna il memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro", organizzato dall’ Asd Vitolini Calcio in memoria di Mario Proietti e Mauro Lastrucci, il primo storico presidente e il secondo fautore della realizzazione del campo sportivo locale. Una sesta edizione (nella foto Gianluca Proietti dell’Asd Vitolini Calcio durante la presentazione del 6° Memorial) che vedrà la partecipazione di ex calciatori professionisti come Massimo Maccarone, Daniele Croce, Mirko Valdifiori, Dario Dainelli e Francesco Caputo sfidarsi insieme ad altri ospiti speciali e a semplici appassionati in un torneo di padel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro": sport e solidarietà a San Miniato

Al via la 6° edizione del memorial a scopo benefico 'A cena con Mario e Mauro' - Mercoledì 18 giugno 2025 si terrà la 6° edizione del memorial a scopo benefico “A CENA CON MARIO E MAURO”, in ricordo di Mario Proietti e Mauro Lastrucci. Lo riporta gonews.it

Cena e Memorial di calcio 'Mario Proietti e Mauro Lastrucci': raccolti 2700 euro per la pediatria di Empoli - Vista la tempesta di emozioni che mi sono piovute addosso, mi sono preso un po' di tempo prima di buttare giù un pensiero per la giornata organizzata in memoria di Mario Proietti e Mauro ... Secondo gonews.it