Meloni parte per il G7 in Canada priorità la de-escalation in Medio Oriente

Mentre il G7 si apre in Canada senza una dichiarazione finale unificata, Meloni si concentra sulla de-escalation in Medio Oriente, un tema cruciale che potrebbe influenzare le dinamiche globali. I leader mondiali discuteranno di sviluppo, intelligenza artificiale e altre sfide urgenti, ma la priorità italiana resta la stabilità nella regione mediorientale. La diplomazia internazionale si muove su più fronti, e l’attenzione all’area mediorientale potrebbe segnare un passo importante verso la pace globale.

AGI - Al momento il G7 che si apre domani a Kananaskis, in Canada, non prevede un'unica dichiarazione finale, un segnale delle differenti sensibilità su alcuni dossier, in primis il sostegno all'Ucraina, la questione dei dazi, della Difesa e il Medio Oriente. È previsto che i leader mondiali adottino sette brevi dichiarazioni su temi quale il finanziamento dello sviluppo; l'intelligenza artificiale; le tecnologie quantistiche; la lotta agli incendi; i minerali critici; la repressione transnazionale; il contrasto al traffico di migranti. Ma la presenza al vertice del presidente ucraino Zelensky che ha già chiesto di parlare con il presidente americano Trump e il divampare dei conflitti con l'escalation della tensione in Medio Oriente porteranno la discussione sui dossier che preoccupano maggiormente i grandi Leader. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni parte per il G7 in Canada, priorità la de-escalation in Medio Oriente

