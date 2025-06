Meloni | Iran non può avere armi nucleari

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: “Iran non può avere armi nucleari”

Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. Meloni convoca una riunione di emergenza - In un momento di crisi internazionale, l’Italia si mobilita rapidamente: alle prime luci dell’alba, il ministro Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo i principali attori regionali e diplomatici.

