Melanoma | 80% di rischio in più per chi si è scottato da ragazzino

Il melanoma rappresenta una minaccia crescente, con un rischio aumentato dell’80% per chi si è scottato da giovane. Le linee guida dell’American Academy of Dermatology sottolineano l’importanza di restare vigili tra i 15 e i 20 anni, un’età cruciale per prevenire danni a lungo termine. Ecco perché investire in consapevolezza e prevenzione in questa fascia d’età può fare la differenza nella lotta contro il melanoma.

Secondo le linee guida dell'American Academy of Dermatology bisogna fare molta attenzione soprattutto tra i 15 e i 20 anni: ecco perché.

“Attenzione agli spray nasali abbronzanti virali su TikTok, aumentano il rischio di melanoma”. La storia dell’ex miss Jen Atkin e il monito del prof Ascierto: “Vanno bannati” - Attenzione agli spray nasali abbronzanti virali su TikTok, promossi come acceleranti dell’abbronzatura: rischiano nausea, vomito, pressione alta e aumentano il rischio di melanoma.

