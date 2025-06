Mediterraneo 2025 L’Atlante dell’OsMed analizza il confronto tra potenze

Medio Oriente e Mediterraneo rappresentano crocevia di interessi globali e sfide geopolitiche senza precedenti. L’Atlante Mediterraneo 2025 di OsMed analizza con lucidità le dinamiche che modellano questa regione strategica, sottolineando come fattori storici, politici e commerciali siano solo la punta dell’iceberg. Conoscere questi fenomeni è essenziale per interpretare il futuro del nostro pianeta e prendere decisioni consapevoli. Oggi più che mai è, infatti, fondamentale comprendere tali fenomeni non solo per…

“La geografia, i rapporti politici, le dinamiche commerciali e conflittuali spiegano solo in parte il valore assegnato a quest’area in un’ottica globale”, scrive Paolo De Nardis, ordinario di Sociologia della Sapienza, nell’introdurre l’undicesima edizione dell’Atlante Geopolitico del Mediterraneo curato annualmente dall’OsMed dell’Istituto di Studi Politici Pio V. “Oggi più che mai è, infatti, fondamentale comprendere tali fenomeni non solo per analizzare il presente, ma anche per cogliere le traiettorie future di un quadrante che continua a essere un ponte naturale tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo”, continua il professore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Mediterraneo 2025. L’Atlante dell’OsMed analizza il confronto tra potenze

In questa notizia si parla di: mediterraneo - atlante - osmed - analizza

Turchia a effetto domino e tanto altro nell’ Atlante geopolitico del Mediterraneo 2023.

Mare mosso. L'Atlante geografico del Mediterraneo per capire le dinamiche di un crocevia millenario - Pio V” con Osmed, sotto la guida dei curatori Francesco Anghelone e Andrea ... Secondo huffingtonpost.it

Le isole del Mediterraneo come non le avete mai lette - ‘Atlante delle isole del Mediterraneo’ è una crociera letteraria tra le acque del mare a noi più caro e familiare ... Come scrive repubblica.it

Mediterraneo: esce Atlante Geopolitico 2014 - Merito della seconda edizione dell' 'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2014', curato da due studiosi - Secondo ansa.it