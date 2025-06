Medioriente | Benigni continuano a uccidere bambini non sono uomini

Roberto Benigni, visibilmente preoccupato, ha denunciato le atrocità che continuano a mietere vittime innocenti nel Medio Oriente e altrove, sottolineando come la brutalità di certi conflitti renda alcuni uomini meno umani. "Non sono uomini!" ha esclamato, evidenziando l'urgenza di una risposta globale più decisa. La sua critica si rivolge anche all’Europa, che secondo lui dovrebbe agire con maggiore coesione e solidarietà per proteggere i più vulnerabili e favorire la pace nel mondo.

Torino, 13 giu. (LaPresse) – “Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!”. Parole di Roberto Benigni, ospite a Propaganda Live, nella riflessione fatta sulle guerre in corso nel mondo, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, alla situazione in Palestina e Gaza, e alle tragedie nel Mar Mediterraneo. L’attore premio Oscar ha sottolineato la mancanza di una “Unione Europea vera” che, secondo lui, avrebbe potuto contribuire a prevenire tali eventi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Benigni, continuano a uccidere bambini, non sono uomini

"Quando i bambini giocano alla guerra, appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma. Ma perché questi continuano a uccidere i bambini". Il grido di Roberto Benigni contro gli orrori delle guerre #propagandalive Vai su X

UCRAINA | "Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Così Zelensky ha replicato al presidente Trump che aveva paragonato la Russia e l'Ucraina a due "bambini che litigano al parco". #ANSA htt Vai su Facebook

