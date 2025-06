Mediobanca e i giudici storia a rovescio

Mediobanca e i giudici, storia a rovescio: mentre l’attenzione pubblica si concentra sull’operazione di vendita tra il colosso bancario e il nuovo consiglio di amministrazione, i magistrati hanno puntato i riflettori su questioni ben più complesse e meno evidenti. La loro inchiesta si focalizza sulla privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena, un caso che potrebbe avere ripercussioni profonde sul sistema finanziario italiano. L’ipotesi di reato?

Finalmente le toghe hanno acceso un faro sul risiko bancario. Nel mirino c’è l’operazione di Mediobanca che chiede ad un cda appena nominato coi suoi voti di vendergli una gallina dalle uova d’oro in cambio della restituzione di azioni proprie? Macché. Quella è sotto gli occhi di tutti ma nessuno si muove. La lente dei pm si è indirizzata su ben altre vicende. Nientemeno che la privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena. L’ipotesi di reato? Un patto scellerato tra Caltagirone e Delfin che quando il Tesoro ha messo sul mercato il 15% di Mps si sono presi entrambi, udite udite, la stessa quota del 3,5% a testa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mediobanca e i giudici, storia a rovescio

In questa notizia si parla di: mediobanca - giudici - storia - rovescio

Mediobanca e i giudici, storia a rovescio | .it.

Mediobanca ha bocciato l’offerta pubblica di scambio di Mps - Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha rigettato l’offerta pubblica di scambio «non concordata» lanciata da Monte dei Paschi di Siena. Lo riporta msn.com

Mediobanca, utili record a 660 milioni nei sei mesi. L’ad Nagel: “Non temiamo un rilancio di Mps” - Il nostro avviso, e quello del nostro cda, è che questa barra sia molto alta perché Mediobanca ha una storia di crescita di ricavi, utili e solidità patrimoniale che è molto difficile ... Riporta repubblica.it

Mediobanca, Ops su Banca Generali non ha valore industriale - Caltagirone - Mediobanca ha annunciato l'offerta per Banca Generali a fine aprile, come contromossa all'Ops lanciata a gennaio su Piazzetta Cuccia da parte di Mps. Si legge su msn.com