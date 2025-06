Mediobanca convocato CDA straordinario domenica 15 per possibile rinvio Assemblea su voto per OPS Banca Generali

In un clima di crescente tensione nel settore bancario, Mediobanca si prepara a un importante Consiglio di amministrazione straordinario domenica 15, con all’ordine del giorno il possibile rinvio dell’assemblea dedicata alla decisione sull’ops di Banca Generali. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri del risiko bancario e generare conseguenze decisive per il settore. La decisione finale potrebbe scuotere gli scenari finanziari italiani e non solo.

Situazione agitata sul fronte del risiko bancario, convocato il CdA straordinario di Mediobanca per deliberare in merito al possibile rinvio dell'Assemblea per votare sull'ops su Banca Generali

Mediobanca, convocato CDA straordinario per possibile rinvio Assemblea su voto per OPS Banca Generali - L'orizzonte del settore bancario si fa tumultuoso: Mediobanca convoca un consiglio straordinario per affrontare il possibile rinvio dell’assemblea su Banca Generali, in un clima di grande tensione e attesa.

Mediobanca convoca cda straordinario, possibile rinvio assemblea - MILANO – Si profila un nuovo colpo di scena nel risiko bancario italiano. informazione.it scrive