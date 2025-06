Medio Oriente obiettivo de-escalation Cosa ha detto Tajani nell’audizione al Parlamento

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato durante l’audizione al Parlamento che il governo italiano si impegna attivamente nella de-escalation della crisi. Con fermezza, Tajani ha sottolineato che, di fronte alla minaccia nucleare, non ci può essere ambiguità: l’Iran non deve ottenere la bomba atomica. Nel suo intervento, Tajani ha fornito dettagli e strategie volte a rafforzare la stabilità regionale e proteggere gli interessi italiani e internazionali.

“Il governo italiano lavora alla de-escalation”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha aperto il suo intervento durante l’audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, che ha avuto luogo alle 11 di questa mattina, mettendo subito dopo in chiaro la posizione del governo: “Di fronte ad una minaccia nucleare non può esserci nessuna ambiguità. L’Iran non può avere la bomba atomica”. Nel suo intervento Tajani ha fornito un resoconto della situazione sul campo e delle dinamiche di attacco e risposta tra Israele ed Iran, oltre che della situazione dei connazionali al momento presenti nella regione mediorientale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Medio Oriente, obiettivo de-escalation. Cosa ha detto Tajani nell’audizione al Parlamento

In questa notizia si parla di: tajani - escalation - audizione - medio

Meloni al lavoro per de-escalation. Tajani riferisce alle Camere - Giorgia Meloni si impegna con determinazione per la de-escalation nel contesto internazionale, affrontando le crescenti tensioni tra Israele e Iran.

USA, il capo del Pentagono shock: “Invaderemo Panama e Groenlandia” Le dichiarazioni che fanno discutere Durante un'audizione davanti alla Commissione Difesa del Congresso, il capo del ...continua a leggere #groelandia #guerra #inevidenza #totale #U Vai su Facebook

Medio Oriente, obiettivo de-escalation. Cosa ha detto Tajani nell’audizione al Parlamento; Israele-Iran, Tajani: Teheran ha superato linea rossa sul nucleare. Alle 11 l'audizione; Israele-Iran, Tajani in audizione: Teheran non può avere una bomba atomica.

Crisi Israele-Iran, Tajani: “Italia in prima linea per la de-escalation” - Antonio Tajani conferma l’impegno dell’Italia nella mediazione diplomatica tra Israele e Iran, ribadendo il no all’arma atomica per Teheran. Scrive msn.com

Israele-Iran, Tajani: "Teheran ha superato linea rossa sul nucleare". Alle 11 l'audizione - Iran, Tajani: 'Teheran ha superato linea rossa sul nucleare'. Riporta tg24.sky.it

Tajani alle Camere: "Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche in sei mesi" - Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invitato l'Iran a non interrompere il dialogo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. Segnala msn.com