Medici la denuncia sulle elezioni all'ENPAM | Condizionamenti e voto inquinato

Le recenti denunce sollevate dal sindacato Fmt scuotono il mondo medico e previdenziale: immagini di bigliettini e pressioni durante le elezioni all'Enpam, il colosso da 28 miliardi di euro, indicano potenziali condizionamenti e inquinamento del voto. Un episodio che mette in discussione la trasparenza e la credibilitĂ di un ente fondamentale per migliaia di professionisti. La vicenda continua a far discutere, con implicazioni che potrebbero cambiare il futuro delle elezioni in ambito sanitario.

Il sindacato Fmt denuncia dei condizionamenti al voto nelle elezioni per l'ente previdenziale dei medici. Nei video si vedono bigliettini elettorali in prossimitĂ delle cabine elettorali e candidati che danno indicazioni di voto agli elettori. L'Enpam è un colosso da 28 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: voto - medici - denuncia - elezioni

