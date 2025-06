Media raid Israele nell' area della residenza di Khamenei

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi vertici con un intenso raid israeliano nell'area della residenza di Khamenei, mentre le difese aeree iraniane rispondono con numerosi colpi nel quartiere di Pastour a Teheran. Questa escalation dimostra come il conflitto si stia intensificando, mettendo in discussione la stabilità regionale e sollevando interrogativi sulla possibilità di una soluzione diplomatica. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Le difese aeree iraniane stanno sparando ripetutamente nel quartiere di Pastour di Teheran, dove si trovano il palazzo presidenziale di Masoud Pezeshkian e la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei, per neutralizzare attacchi israeliani. Lo riportano la tv pubblica israeliana Kan e Ynet, che cita anche il New York Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, raid Israele nell'area della residenza di Khamenei

