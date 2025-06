Media ' Iran intende attaccare basi Usa nella regione'

Le tensioni nell'area si intensificano: secondo fonti ufficiali iraniane, l'Iran minaccia di attaccare basi statunitensi regionali, prevedendo una risposta decisa e su vasta scala. La situazione si fa sempre piĂą complessa e rischiosa, con il rischio di un'escalation che potrebbe coinvolgere l'intera regione. Resta da capire quale sarĂ la prossima mossa e quali conseguenze avrĂ questa escalation per la stabilitĂ internazionale.

"Secondo alti comandanti militari dell'Iran, la guerra si estenderĂ nei prossimi giorni e includerĂ anche basi statunitensi nella regione. Gli aggressori saranno l'obiettivo di una risposta iraniana decisa e su vasta scala". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars citando una "fonte informata" in Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, 'Iran intende attaccare basi Usa nella regione'

Le rivelazioni dagli Usa: “Israele è pronta ad attaccare e distruggere le basi nucleari dell’Iran” - Le tensioni crescono in Medio Oriente: mentre gli Stati Uniti fanno trapelare rivelazioni sugli sforzi di Israele di attaccare le basi nucleari iraniane, Gaza è teatro di una notte di fuoco con almeno 20 morti negli attacchi israeliani.

Il personale Usa è stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione "potrebbe essere un posto pericoloso": lo ha detto Donald Trump. Secondo i media, sarebbe un segno che i negoziati Usa-Iran sul nucleare non stanno andando bene #AN Vai su Facebook

#Iran | Min. @Antonio_Tajani segue la situazione da Unità di Crisi a seguito dell’attacco israeliano. Convocata riunione con Ambasciate della regione. Inviati avvertimenti ai connazionali. Per emergenze contattare la Sede al +989121035062 o l'Unità di Crisi a Vai su X

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan; Media, 'Iran intende attaccare basi Usa nella regione'; Guerra Medio Oriente, serie di attacchi incrociati nella notte tra Iran e Israele. LIVE.

Media, 'Iran intende attaccare basi Usa nella regione' - "Secondo alti comandanti militari dell'Iran, la guerra si estenderà nei prossimi giorni e includerà anche basi statunitensi nella regione. Da ansa.it

Israele richiama i riservisti. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta - Teheran non ha ancora deciso se parteciperà ai prossimi colloqui con UsaL'Iran non ha ancora deciso se partecipare o meno ai colloqui con gli Stati Uniti di domenica. Lo riporta msn.com

L'Iran minaccia attacchi alle basi regionali dei difensori di Israele - Un funzionario iraniano avverte che l'Iran colpirà basi regionali di chi difende Israele, secondo il diritto internazionale. Scrive quotidiano.net