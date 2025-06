Medagliere Mondiali judo 2025 | Giappone in fuga Italia ancora seconda con l’oro di Assunta Scutto

I Mondiali di judo 2025 a Budapest sono un autentico spettacolo di talento e determinazione, con il Giappone in fuga verso il medagliere e l’Italia ancora protagonista con l’oro di Assunta Scuto. La stagione post-olimpica ci regala emozioni intense e sfide spettacolari. L’Italia punta a consolidare la sua posizione tra le migliori nazioni del judo mondiale, dimostrando che anche nel 2025 può fare la differenza.

I Mondiali 2025 di judo si disputano a Budapest (Ungheria) dal 13 al 20 giugno. La rassegna iridata ci terrà compagnia per una settimana nella capitale magiara e si preannuncia altamente spettacolare: la stagione post-olimpica giunge al suo appuntamento più importante e migliori atleti in campo internazionale sono chiamati a combattere per le medaglie. L'Italia vuole essere assoluta protagonista e può contare su una serie di judoka di primissimo piano, desiderosi di salire sul podio e di incominciare nel miglior modo possibile il cammino che conduce verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Bel Paese ha esordito in questa competizione con la splendida medaglia conquistata da Assunta Scutto tra le 48 kg.

