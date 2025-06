McLaren svela a Le Mans la propria LMDh, segnando un entusiasmante nuovo capitolo nel mondo delle competizioni automobilistiche. Dopo aver condiviso dettagli sul programma Hypercar previsto per il 2027, il costruttore britannico ha presentato il suo prototipo nel cuore dell’evento, confermando la sua presenza nel prestigioso mondiale endurance e nella 24h di Le Mans. Con un telaio Dallara, questa vettura promette di scrivere nuove pagine di eccellenza tecnica e sportiva.

McLaren, dopo aver annunciato ieri alcuni importanti dettagli sul proprio programma Hypercar che inizierà ufficialmente nel 2027, ha presentato nel 'Villaggio' di Le Mans il proprio prototipo. Il costruttore inglese sarà in azione con una LMDh caratterizzata come BMW ed Audi da un telaio Dallara. Il prototipo correrà nel Mondiale ed ovviamente nella 24h Le Mans dal 2027, anno in cui anche Ford debutterà con una propria vettura. Zak Brown, CEO di McLaren e proprietario con Richard Dean del team United Autosports che gestirà i prototipi nel FIA WEC, ha svelato l'Hypercar insieme a James Barclay, nominato ieri Team Principal una volta conclusa la propria esperienza nel Mondiale Formula E con Jaguar.