Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più vicino a una svolta concreta. Dopo l’annuncio di Savona, le trattative per il rinnovo del centrocampista americano sono in pieno fermento, con aggiornamenti che fanno sperare in una felice risoluzione. La Juventus punta a consolidare il proprio centrocampo, e McKennie rappresenta un elemento chiave in questa strategia. Cosa filtra sui prossimi passi? Rimani con noi per scoprirlo.

McKennie Juventus, il rinnovo è più vicino: gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista americano dopo l’annuncio di Savona. Dopo il rinnovo ufficiale di Savona, il calciomercato Juventus sta parlando anche con McKennie e Gatti, in modo da trovare una quadratura a seguito dei colloqui di diverse settimane fa. A riferirlo è Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale. McKennie non è molto lontano dagli accordi, fa sapere il giornalista di Sportitalia, mentre per Gatti bisogna approfondire perché al momento c’è distanza. Si avvicina, dunque, il rinnovo di Weston McKennie in casa Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus, il rinnovo si avvicina! Importanti novità sul futuro del centrocampista americano. Cosa filtra

