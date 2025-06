MC2 Saint Barth Summer Party 2025 | show a Milano nel cuore di Brera

Il Summer Party 2025 di MC2 Saint Barth a Milano, nella suggestiva cornice di Brera, ha incantato con un mix di glamour, energia e stile inconfondibile. Nonostante la pioggia, l’atmosfera è stata infuocata da emozioni autentiche e momenti indimenticabili, confermando il successo di un evento che ha unito moda, divertimento e prestigio sotto il cielo meneghino. Un’esperienza esclusiva che ha lasciato il segno nel cuore dei partecipanti e degli amanti del lusso.

Straordinario successo di pubblico ed emozioni al Summer Party 2025 targato MC2 Saint Barth. Neanche la pioggia è riuscita a bloccare la grande energia, l’entusiasmo contagioso e il glamour del Summer Party firmato MC2 Saint Barth, andato in scena all’aperto a Milano, nella splendida location di Via Solferino, nel cuore pulsante di Brera. Un evento davvero divertente ed esclusivo che ha richiamato una folla entusiasta, tra volti noti, clienti affezionati e amici del brand. Il tutto inevitabilmente a conferma dell’appeal très chic e sempre più forte del noto brand nel pianeta globale della moda e del lifestyle. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - MC2 Saint Barth Summer Party 2025: show a Milano nel cuore di Brera

In questa notizia si parla di: saint - barth - summer - party

Il performer Stefano Busà porta la Versilia al Summer Party firmato MC2 Saint Barth nel cuore di Milano; La Farmaè Viareggio Under 20 soffre ma vince contro il We Beach Catania. Riaccese le speranze di qualificazione; Lusben apre una sede commerciale ad Antibes in Costa Azzurra, uno dei principali hub della nautica internazionale.

St. Barth's Is Coming To The Hamptons This Summer - bites and Instagrammable moments in front of a mini Moke car—a St. Secondo forbes.com

Party di Dolce&Gabbana a St.Barth: tantissimi vip per la nuova boutique - Una vera e propria festa in grande stile quella organizzata dagli stilisti Dolce&Gabbana per celebrare l’apertura di una loro boutique presso St Barth ... Da luxgallery.it

Let’s Party at Calypso St. Barth Home - Head directly to the Plaza at Preston Center for Calypso St. Secondo dmagazine.com