Mbangula Juve la cessione è uno scenario sempre più probabile | già fissato il prezzo a questa cifra può salutare i bianconeri

La cessione di Samuel Mbangula alla Juve sembra ormai inevitabile: il prezzo stabilito potrebbe segnare il suo addio alla Vecchia Signora. Dopo un inizio promettente, il talento belga ha visto restringersi le sue opportunità in rosa, lasciando intravedere un possibile nuovo capitolo altrove. Con questa mossa, la Juventus si prepara a rinnovarsi, lasciando alle spalle alcune figure del passato per guardare avanti. Tutti i dettagli su questa possibile svolta.

Mbangula Juve, la cessione è uno scenario sempre più probabile: già fissato il prezzo, a questa cifra può salutare la Vecchia Signora. Tutti i dettagli. Tra i calciatori dell'attuale rosa della Juve che potrebbero avere un futuro lontano dalla Continassa c'è certamente Samuel Mbangula, prodotto del settore giovanile bianconero che dopo l'esplosione con Thiago Motta non ha più trovato spazio con Tudor. Il belga potrebbe così lasciare i bianconeri in caso di proposte da circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce, fa sapere Tuttosport, ci sono club di Serie A, Premier League e Bundesliga.

