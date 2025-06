Maxi-tamponamento a Santa Cecilia di Eboli | 8 feriti

Un drammatico maxi tamponamento si è verificato a Santa Cecilia di Eboli, lungo la statale 18, coinvolgendo cinque veicoli e causando otto feriti. Un incidente che ha scosso la tranquilla serata di ieri, richiedendo l’intervento immediato di vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine. Le cause sono ancora da chiarire, ma la scena evidenzia quanto possa essere improvvisa e devastante una tragedia sulla strada.

