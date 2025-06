Maxi rogo del Monte Serra il responsabile è di Calci un dolore doppio per la comunità

Il maxi rogo del Monte Serra ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità di Calci, segnando profondamente il suo paesaggio e le sue anime. Con la condanna definitiva di Giacomo Franceschi, il dolore si fa ancora più acuto, un ricordo che continuerà a vivere nelle parole e nei gesti di chi lo ha vissuto. Ora, la domanda che agitano tutti è: come si ricostruirà questa ferita aperta?

Pisa, 14 giugno 2025 – Adesso che la condanna per Giacomo Franceschi a 10 anni (quasi due già scontati) è definitiva, come sancito dalla Cassazione, anche i sindaci di Calci e Vicopisano parlano di un evento che ha segnato per sempre i comuni che amministrano. Maxi rogo del Monte Pisano, che cosa accadrà adesso? “Ci siamo sempre astenuti da qualsiasi commento perché ritenevamo necessario attendere la conclusione del processo – affermano Massimiliano Ghimenti e Matteo Ferrucci – Abbiamo ritenuto di tenere questa condotta perché, per la nostra Costituzione, si è innocenti fino alla sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi rogo del Monte Serra, “il responsabile è di Calci, un dolore doppio per la comunità”

In questa notizia si parla di: maxi - rogo - monte - calci

Nola, scoppia maxi rogo al Cis: coinvolti più capannoni - Un incendio di vaste proporzioni ha colpito l'Interporto di Nola, interessando diversi capannoni. Le fiamme, visibili da lontano attraverso un'alta colonna di fumo nero, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che stanno operando per domare il rogo.

Il murales dedicato a Stefania Sberna, l'indimenticabile speaker del Calcio Catania, divenuta simbolo e icona per un'intera città. Le immagini e... Vai su Facebook

Maxi rogo del Monte Serra, “il responsabile è di Calci, un dolore doppio per la comunità”; Fiamme e paura sul Monte Serra. Denunciato 58enne di Calci che bruciava i resti di potature; Monte Serra, il fuoco non dà tregua A Calci e Vicopisano 700 sfollati Nuovi roghi ad Avane e VecchianoMercoledì chiuso l’aeroporto Galilei.

Maxi rogo del Monte Serra, “il responsabile è di Calci, un dolore doppio per la comunità” - Pisa, 14 giugno 2025 – Adesso che la condanna per Giacomo Franceschi a 10 anni (quasi due già scontati) è definitiva, come sancito dalla Cassazione, anche i sindaci di Calci e Vicopisano parlano di un ... Da lanazione.it

Rogo di Calci: spesi oltre 4 milioni. Ma per il ripristino necessari altri 11 - La sentenza in appello per Franceschi, ex volontario dell’Aib di Calci e unico imputato per il maxi rogo che devastò il Monte Pisano nel 2018, era arrivata a giugno. Come scrive lanazione.it

Maxi rogo a Monte Mario, Nunzia De Girolamo: «Si vedevano le fiamme alte Costretta a scappare» - Nunzia De Girolamo, conduttrice de L’estate in diretta, mercoledì 1 agosto quando divampava il maxi rogo sula collina di Monte Mario era al trucco, negli studi di via Teulada, quando ha sentito ... Riporta roma.corriere.it