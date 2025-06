Maxi rissa all' esterno del campo del Sant' Andrea

Una cinquantina di persone si sono affrontate in una violenta maxi rissa all’esterno del campo di calcio del Sant’Andrea San Vito, proprio durante la sagra estiva. Tra calci e pugni, l’evento ha scosso la tranquillità della zona, attirando l’attenzione delle autorità e creando grande sconcerto tra i residenti. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e il rispetto delle regole di convivenza civica.

