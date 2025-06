Maxi-incendio in un’azienda agricola nel Bolognese | video

Paura a Pieve del Pino di Sasso Marconi: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per contenere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi-incendio in un’azienda agricola nel Bolognese: video

In questa notizia si parla di: maxi - incendio - azienda - agricola

Italia, maxi incendio in città: “Chiudete le finestre”, tutto distrutto - Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in un incubo, con un maxi incendio che ha avvolto la città.

Pauroso incendio (senza conseguenze per le persone) in una azienda agricola di Villesse. Complicato il lavoro dei Vigili del Fuoco. Tutti i dettagli qui: https://bit.ly/3ZvicGn Vai su Facebook

Maxi-incendio devasta un’azienda agricola; Maxi-incendio in un’azienda agricola nel Bolognese: video; Maxi incendio nell’azienda agricola a Cornè di Arquà Polesine, mobilitati i Vigili del fuoco [VIDEO].

Maxi incendio in un’azienda agricola: morti 60 agnelli e bovini - FOTO

Come scrive msn.com: E' pesante il bilancio di un maxi incendio divampato questo pomeriggio in un'azienda agricola nel comune di Airola, che ha interessato alcuni capannoni destinati all'allevamento e per l'azienda ...