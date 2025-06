Maxi-incendio devasta un’azienda agricola

Un vasto incendio ha devastato un’azienda agricola a Sasso Marconi, causando ingenti danni e panico tra i residenti. L’incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, ha distrutto rotoballe di fieno e compromesso molte strutture, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La comunità rimane in attesa di dettagli sui motivi che hanno causato questa tragedia, mentre le forze dell’ordine lavorano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Sasso Marconi (Bologna), 14 giugno 2025 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato oggi in un'azienda agricola di via Montelungo, a Pieve del Pino di Sasso Marconi. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona. Il rogo, partito verso le 19 per cause accidentali ancora in via di accertamento, ha mandato in fumo numerose rotoballe di fieno e ha devastato l'azienda. Per fortuna non ci sono stati feriti e gli animali, fra cui una decina di mucche, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con sette squadre. I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per impedire che le fiamme si propagassero alle colline fra Sasso e Pianoro.