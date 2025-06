Max Factory apre a Venaria Reale | è il nono punto vendita in provincia di Torino

Max Factory apre a Venaria Reale il suo nono punto vendita in provincia di Torino, rafforzando la presenza in Piemonte con un nuovo megastore che promette di rivoluzionare lo shopping locale. L'inaugurazione, avvenuta il 12 giugno 2025 alla presenza del Sindaco Fabio Giulivi, segna un passo importante per il brand, offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto innovativa e coinvolgente. Con questa apertura, il brand continua a crescere e a conquistare nuovi spazi nel cuore della comunità.

Max Factory ha inaugurato il 12 giugno 2025 un nuovo megastore a Venaria Reale, consolidando la sua presenza in Piemonte con il 15° punto vendita, il 9° nella provincia di Torino. Al taglio del nastro ha presenziato il Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi.

