Maturità il capolavoro non è oggetto del colloquio

Il countdown per la Maturità 2025 è ufficialmente iniziato: il 18 giugno si apre con la prima prova scritta alle ore 8.30, seguita il giorno dopo dalla seconda prova nazionale. Dopo queste sfide, gli studenti affronteranno i colloqui secondo il calendario stabilito dalle commissioni. Ma cosa cambierà quest'anno? Scopriamolo insieme, perché il vero capolavoro non è l'oggetto del colloquio, ma il percorso che porta al superamento con successo.

