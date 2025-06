Mattia Alagia torna al Sansepolcro | rinforzo d' attacco per la Serie D

Il ritorno di Mattia Alagia al Sansepolcro segna un'importante svolta nella campagna di rafforzamento della squadra in vista della Serie D. Dopo aver dimostrato costantemente il suo valore nel panorama dilettantistico italiano, Alagia si prepara a portare esperienza e qualità all’attacco, consolidando l’ambizione del club di competere ai massimi livelli. La sua presenza promette di infiammare i tifosi e di alimentare le speranze di una stagione ricca di successi.

Era stato il primo nominativo che circolava dopo la promozione e le voci sul suo conto si sono rivelate fondate. Dopo Domenico Vitiello, a potenziare l’attacco del Sansepolcro torna Mattia Alagia, classe 1997, proiettato da oramai più di dieci anni nell’orbita della Serie D con la sola eccezione della stagione 2019-20 (quella peraltro interrotta in febbraio dalla pandemia), quando ha militato in Eccellenza umbra con la Tiferno Lerchi di Città di Castello. Esterno d’attacco dotato di tecnica, rapidità e intelligenza tattica, Alagia è uno dei talenti più cristallini espressi negli ultimi anni dal settore giovanile del Sansepolcro, squadra con cui ha debuttato in serie D nella stagione 2014-15, la prima del lungo ciclo al quale avevamo poco sopra fatto riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattia Alagia torna al Sansepolcro: rinforzo d'attacco per la Serie D

