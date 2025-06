Matthew McConaughey & Nic Pizzolatto | Reunion True Detective Per Portare Mike Hammer Al Cinema

Un’affascinante reunion tra Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, protagonisti della premiata prima stagione di True Detective, promette ora di riportarci nel mondo noir con un nuovo progetto cinematografico. Questa volta, il duo si dedica a portare sul grande schermo l’iconico detective pulp Mike Hammer di Mickey Spillane, rivisitando i suoi misteri e avventure in chiave moderna. L’attesa cresce: il cinema sta per accogliere un classico intramontabile, rivisitato con passione e talento.

Il duo dietro la pluripremiata prima stagione di True Detective torna a collaborare per un adattamento cinematografico del celebre detective pulp di Mickey Spillane.

