Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico eletto nuovo segretario della Federazione Pd

Con un risultato schiacciante, Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, conquista il ruolo di nuovo segretario della Federazione del Pd con oltre l’87% dei voti. La sua elezione segna un momento cruciale per il partito a livello territoriale e regionale. Dopo le 26 assemblee, si apre così una nuova fase di impegno e rinnovamento per il Pd in vista delle sfide future, rafforzando la leadership e la coesione interna.

Cesena, 14 giugno 2025 – Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, è stato eletto Segretario di Federazione del Pd con il 87,62% dei consensi, pari a 117 delegati all’assemblea territoriale. Alessandro Pilotti si attesta invece al 12,38%, pari a 18 delegati; poi forte sostegno anche per Luigi Tosiani, candidato unico alla segreteria regionale, con il 96,75% dei voti favorevoli. Sono questi i risultati, dopo che si sono concluse le 26 assemblee congressuali di Circolo, svoltesi tra il 28 maggio e il 13 giugno 2025, con oltre 540 iscritte e iscritti che hanno preso parte al percorso congressuale e con 127 interventi nel dibattito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, eletto nuovo segretario della Federazione Pd

