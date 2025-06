Matteo Francilia neo commissario della Lega per la città di Messina

Matteo Francilia, nuovo commissario della Lega per Messina, porta con sé un bagaglio ricco di esperienza e impegno. Nato a Furci Siculo, dove è stato sindaco dal 2018, e attualmente responsabile regionale degli Enti Locali, rappresenta una figura di equilibrio e dedizione. Nominato dal senatore Nino Germanà, la sua leadership promette di rafforzare l'azione del partito in città e di affrontare con determinazione le sfide locali. La sua nomina segna un passo importante per la crescita della Lega a Messina.

Matteo Francilia è il neo commissario della Lega per la città di Messina, nominato dal senatore Nino Germanà, commissario regionale del partito. Sindaco di Furci Siculo dal 2018, Francilia è anche il responsabile regionale del partito per gli Enti Locali. “Matteo Francilia è una persona di grande equilibrio – commenta Germanà – è un uomo di partito e dal punto di vista amministrativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Matteo Francilia neo commissario della Lega per la città di Messina

In questa notizia si parla di: francilia - matteo - commissario - lega

Matteo Francilia neo commissario della Lega a Messina - Matteo Francilia è una persona di grande esperienza e dedizione, pronta a guidare la Lega a Messina con entusiasmo e competenza.

La Lega continua a strutturarsi in Sicilia Con orgoglio e senso di responsabilità comunico la mia nomina a Responsabile Provinciale Enti Locali della Lega Sicilia Salvini Premier - Caltanissetta e Provincia. Un incarico che rappresenta per me un import Vai su Facebook

Matteo Francilia neo commissario della Lega a Messina; Matteo Francilia commissario della Lega a Messina: “Pronti a rafforzare il partito sul territorio”; Lega a Messina, il sindaco di Furci Matteo Francilia confermato commissario.

Lega, Matteo Francilia nuovo commissario per la Città di Messina - Matteo Francilia è il neo commissario della Lega per la città di Messina, nominato dal senatore Nino Germanà, commissario regionale ... Segnala msn.com

La Lega in Sicilia si riorganizza: incarichi anche per i sindaci Francilia e Paratore - Tra conferme e nuove nomine, prende forma il direttivo della Lega in Sicilia: il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia è stato confermato responsabile regionale Enti locali, mentre il sindaco di ... Si legge su gazzettajonica.it

Lillo Burgio nominato responsabile provinciale Enti Locali della Lega - Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, di concerto con il responsabile regionale Enti Locali del partito e sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha ufficializzato oggi la nomina dei nu ... Da msn.com