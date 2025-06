Mattarella a Ostuni per i funerali del carabiniere ucciso

A Ostuni, si è svolto un momento di grande commozione per i funerali di Carlo Legrottaglie, il brigadiere dei carabinieri ucciso in servizio a pochi giorni dalla pensione. Tra le centinaia di persone presenti, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto rendere omaggio a un eroe caduto nel suo impegno quotidiano. Un gesto che testimonia l'importanza del sacrificio e del valore della sicurezza nelle nostre comunità.

Centinaia di persone si sono raccolte a Ostuni per i funerali di Carlo Legrottaglie, il 59enne brigadiere capo dei carabinieri ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini che avevano abbandonato un'auto rubata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mattarella a Ostuni per i funerali del carabiniere ucciso

