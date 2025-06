Mattarella a funerali brigadiere Legrottaglie abbraccia parenti del Carabiniere ucciso da malvivente

A Ostuni, il Presidente Mattarella ha reso omaggio al coraggio e alla dedizione del brigadiere Legrottaglie, un gesto di rispetto che ha commosso tutti. Il suo abbraccio ai familiari testimonia la vicinanza dello Stato in momenti così difficili, ricordando il valore supremo della legalità e del sacrificio. Una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva, sottolineando l'importanza di valorizzare chi protegge la nostra comunità .

(Agenzia Vista) Ostuni, 14 giugno 2025 Il capo dello Stato, Sergio Mattarella a Ostuni, nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, per i funerali del brigadiere capo dei carabinieri, il 59enne Carlo Legrottaglie, ucciso a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due malviventi che avevano abbandonato un'auto rubata. Appena arrivato, il Presidente della Repubblica, accolto da un lungo applauso delle centinaia di persone presenti, ha abbracciato i familiari di Legrottaglie, tra cui la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella a funerali brigadiere Legrottaglie abbraccia parenti del Carabiniere ucciso da malvivente

In questa notizia si parla di: legrottaglie - mattarella - funerali - brigadiere

Funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie: ci sarĂ anche il presidente Mattarella - Un evento di grande importanza e commozione scuote la comunitĂ di Ostuni: il presidente Mattarella parteciperĂ ai funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico conflitto a fuoco.

#Ostuni Conclusi in un clima di grande commozione i funerali del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie. Alle esequie ha partecipato anche il presidente Mattarella. L'ordinario militare Saba: Ha offerto la sua vita con generosità e amore. L’inviata # Vai su X

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato a Ostuni, nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, dove a breve saranno celebrati i funerali del brigadiere capo dei carabinieri, il 59enne Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, Vai su Facebook

Ostuni, i funerali di Legrottaglie: “Ha speso la sua vita per il bene”. Presente Sergio Mattarella; Oggi i funerali del Brigadiere Legrottaglie. Presente Mattarella; Carabiniere ucciso, a Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie. Presente anche Mattarella.

Mattarella a funerali brigadiere Legrottaglie abbraccia parenti del Carabiniere ucciso da malvivente - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella a Ostuni, nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, per i funerali del brigadiere capo dei carabinieri, il 59enne Carlo Legrottaglie, ucciso a pochi giorn ... Da ilgiornale.it

Ostuni si ferma per l’addio al carabiniere ucciso: ai funerali anche Mattarella - Funerali solenni per il brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso in servizio: unanime il cordoglio di istituzioni e cittadini. Scrive notizie.it

A Brindisi i funerali di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso in una sparatoria: presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella - Un commosso applauso ha accolto l'arrivo, nella chiesa di Santa Maria Madre a Ostuni (Brindisi), della bara del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì in un conflit ... Si legge su msn.com